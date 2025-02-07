Глава МО Сирии: Если получим выгоду, то российские военные базы останутся в стране

По его словам, «в политике нет постоянных врагов»Если Дамаск получит выгоду, то Россия сохранит военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, заявил глава Минобороны страны Мурхаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post.
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