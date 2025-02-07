Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

655 подписчиков

Глава МО Сирии: Если получим выгоду, то российские военные базы останутся в стране

Глава МО Сирии: Если получим выгоду, то российские военные базы останутся в стране

По его словам, «в политике нет постоянных врагов»Если Дамаск получит выгоду, то Россия сохранит военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, заявил глава Минобороны страны Мурхаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх