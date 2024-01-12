Во Владимирской области полицейские установили причастность сотрудника финансово-кредитной организации к совершению мошенничества

Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру задокументирована противоправная деятельность 36-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении мошенничества.
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