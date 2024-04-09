В районе Работино российские дроны-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ

Автономные беспилотники 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" успешно атаковали опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Работино Запорожской области с помощью FPV-дронов, уничтожив не менее восьми украинских военных.
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