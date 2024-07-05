Из-за воздушной атаки в Ростове-на-Дону начались природные пожары

Природные пожары начались в Ростове-на-Дону и Аксайском районе Ростовской области из-за воздушной атаки и падения обломков сбитых украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев 5 июля в своем Telegram-канале.
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