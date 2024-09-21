Лукашенко по-доброму обратился к Армении в День её независимости

Белорусский лидер поздравил братскую республику с важным праздником, поддержав расширение взаимоуважительного диалогаНа сайте Александра Лукашенко появилось обращение к армянам и президенту республики Ваагну Хачатуряну в связи с 33-летием Независимости.
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