Фицо призвал ЕС «протрезветь» после беседы президентов России и США

БРАТИСЛАВА, 13 февраля, ФедералПресс. Глава правительства Словакии выразил мнение, что Европейскому союзу следует пересмотреть свою позицию после телефонного разговора между президентом США и российским лидером Владимиром Путиным.
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