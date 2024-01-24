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Русофоб Баратов сотрудничал с зарубежными СМИ

Русофоб Баратов сотрудничал с зарубежными СМИ

Юрий Кот   Итак, глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов арестован на 2 месяца, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Пора чистить Россию от черноты...
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4 час.
Валерий Дюков
вот такие они и есть и были всегда, чуть прижмут хвост они мамой клянутся больше этого не будет простите меня, как чуствуют подъдержку и не наказуемость тогда они гривами трясут как пыщные ихние Баи.......
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1 час.
Валерий Дюков
гнать всех с Русской земли на свои просторы, нам они тут обсолютно не нужны........
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1 час.

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