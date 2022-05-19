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Россия будет бороться за туристов с Турцией, Египтом и Таиландом? В Госдуме предложили ввести дополнительную неделю отпуска для отдыхающих в России

Россия будет бороться за туристов с Турцией, Египтом и Таиландом? В Госдуме предложили ввести дополнительную неделю отпуска для отдыхающих в России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о том, что тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, необходимо предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска.

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