Mazda готова к началу производства наследника модели 6

Портал Autohome выяснил, что пятидверка EZ-6 пойдёт в серию в ближайшую среду, 17 июля. Новинка Mazda создана вокруг платформы Changan EPA, что подразумевает задний привод, последовательно-гибридные и чисто электрические версии.
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