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Газета.ру

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Экономист Мосягин: доллар будет стоить 91 рубль к концу осени

Экономист Мосягин: доллар будет стоить 91 рубль к концу осени

К концу осени доллар будет стоить 91 рубль, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

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