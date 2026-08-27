Экономист Мосягин: доллар будет стоить 91 рубль к концу осени

К концу осени доллар будет стоить 91 рубль, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.
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