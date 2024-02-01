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Турецкие банки начали закрывать счета российских клиентов

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — кредитные организации закрывают счета компаний РФ, а также повышают требования к физлицам, желающим открыть карты, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей бизнеса, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.

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