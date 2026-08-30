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MeMo-Logic

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Тайфун в Китае неожиданно развернулся и снова идёт к морю

Тайфун в Китае неожиданно развернулся и снова идёт к морю

Тайфун «Саудел», обрушившийся на восточное побережье Китая, повёл себя необычно: вместо привычного движения на север после выхода на сушу он резко повернул на юго-запад .

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