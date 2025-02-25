С 1 марта запускается новый финансовый продукт для фермеров

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности объявило, что с 1 марта 2025 года будет запущен новый финансовый продукт, разработанный специально для микро- и мелких фермеров, сообщает moldpres.
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