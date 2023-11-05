В Новосибирской области матери и её парализованному ребёнку дали комнату без отопления

Ситуацию на контроль взял руководитель Следкома страны Александр Бастрыкин.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с матерью парализованного ребёнка из города Черепаново Новосибирской области: женщина пожаловалась, что ей предоставили комнату, в которой невозможно жить.