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В Новосибирской области матери и её парализованному ребёнку дали комнату без отопления

В Новосибирской области матери и её парализованному ребёнку дали комнату без отопления

Ситуацию на контроль взял руководитель Следкома страны Александр Бастрыкин.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с матерью парализованного ребёнка из города Черепаново Новосибирской области: женщина пожаловалась, что ей предоставили комнату, в которой невозможно жить.

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