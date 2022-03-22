Компания "Фармасинтез" подала заявку на регистрацию лекарства от ковида

Иркутский "Фармасинтез" направил в министерство здравоохранения РФ заявку на регистрацию препарата "Ковипир", созданный на основе молнупиравира, применяемого при лечении ковида, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТАСС.
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