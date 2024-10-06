06/10/24== Русские FPV-охотники теперь контролируют все Черное море

Использование вертолета как носителя и ретранслятора для дронов-камикадзе — новое слово в тактике морского боя В акватории Черного моря противодействовать украинским безэкипажным катерам будут FPV-дроны, запускаемые с вертолетов.
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