WSJ: Трамп может создать программу помощи для Украины на сумму $500 миллиардов

Кандидат на пост главы США от республиканцев Дональд Трамп в случае своей победы на выборах может создать программу ленд-лиза для Украины в размере пятисот миллиардов долларов, передает Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии