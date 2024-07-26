WSJ: Трамп может создать программу помощи для Украины на сумму $500 миллиардов

СХ

Сергей Хоружик

Ню-ню.Страна-банкрот готова ещё 500 миллиардов дать?А Трамп в курсе,что деньги не всё решают?И второе.Человек,который ещё в марте предказал покушение на Трампа с конкретными деталями,ещё предсказал падение США в кризис в 2025 году.Кризис,который превзойдёт Великую депрессию.