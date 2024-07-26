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WSJ: Трамп может создать программу помощи для Украины на сумму $500 миллиардов

WSJ: Трамп может создать программу помощи для Украины на сумму $500 миллиардов

Кандидат на пост главы США от республиканцев Дональд Трамп в случае своей победы на выборах может создать программу ленд-лиза для Украины в размере пятисот миллиардов долларов, передает Wall Street Journal.

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Комментарии
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СХ
Сергей Хоружик
Ню-ню.Страна-банкрот готова ещё 500 миллиардов дать?А Трамп в курсе,что деньги не всё решают?И второе.Человек,который ещё в марте предказал покушение на Трампа с конкретными деталями,ещё предсказал падение США в кризис в 2025 году.Кризис,который превзойдёт Великую депрессию.
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18 час.
tsan tsan
Пусть сначала победит на выборах ходячую улыбку
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18 час.

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