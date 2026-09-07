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Газета «Культура»

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Союз художников Дагестана отметил 90-летний юбилей

Союз художников Дагестана отметил 90-летний юбилей

В Дагестане отметили 90-летие регионального отделения Союза художников России. Творческое объединение, ведущее свою историю с 1936 года, по-прежнему остается ключевым центром изобразительного искусства республики, отметили в пресс-службе республиканского министерства культуры.

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