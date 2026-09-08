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Царьград

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Венгрия высылает 10 наших дипломатов. Будапешт платит политический взнос Брюсселю. Чем ответит Россия?

Венгрия высылает 10 наших дипломатов. Будапешт платит политический взнос Брюсселю. Чем ответит Россия?

Высылка десяти российских дипломатов стала наиболее резким антироссийским шагом Будапешта после смены власти в стране.

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