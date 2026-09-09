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ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» – 3:0, Гамзин отразил 19 бросков

ЦСКА всухую обыграл « Торпедо » (3:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Москвы одержал свою первую победу в сезоне-2026/27.

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