Андрей Белоусов сменяет Сергея Шойгу на посту министра обороны

Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение назначить главой Минобороны Белоусова связано с необходимостью "вписать экономику силового блока в экономику страны"Сайт Правительства РФ В центре — Андрей Белоусовчитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии