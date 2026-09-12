Путин заявил о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил интерес к углублению экономического сотрудничества между государствами БРИКС на экономическом треке со стороны бизнес-кругов.
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