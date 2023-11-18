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В психиатрической больнице штата Нью-Йорк стрельба и многочисленные жертвы

В психиатрической больнице штата Нью-Йорк стрельба и многочисленные жертвы

О количестве жертв пока ничего неизвестно.В американской психиатрической больнице Нью-Гэмпшира штата Нью-Йорк стрельба и многочисленные жертвы, о количестве которых пока ничего не известно, сообщает The New York Times.

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