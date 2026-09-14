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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» подал экстренную апелляцию после отказа допустить клуб в 3-й дивизион Франции

« Монако » подал экстренную апелляцию в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции после отказа Федерации баскетбола Франции допустить клуб в 3-й дивизион, сообщает Nice-Matin.

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