ТАСС: Самолет с руководителями ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве

Самолет с руководителями ДНР, Херсонской и Запорожской областей совершил посадку в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Популярные статьи
- «Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде и вплотную подтянулся к тройке лидеров
- Квинси Промес стал единоличным лидером бомбардиров. В девятке лучших снайперов теперь два игрока «Зенита»
- СЕМАК: Малкому и Клаудиньо нравится жить в России, наш паспорт не обеспечивает преференций по составу ни им, ни команде
Свежие комментарии