Актриса Настя Цветаева рассказала, что ее сын уехал из Израиля в США

Сын актрисы, дизайнера Насти Цветаевой переехал из Израиля в США. Знаменитость рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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