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Курские новости

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В Железногорске заложили капсулу будущего зала единоборств

В Железногорске заложили капсулу будущего зала единоборств

Стоимость модульного зала единоборств в Железногорске составит более 110 млн рублей, строительство планируют завершить к концу 2026 года.

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