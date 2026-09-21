92% иностранных участников фестиваля хотят вернуться в Россию

В сентябре в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи собрал 10 тысяч участников из 191 страны.
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