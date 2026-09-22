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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Дорогие наши Вячеслав и Ольга

Дорогие наши Вячеслав и Ольга! Поздравляем вас с гранатовой свадьбой – с 19-летием совместной жизни! Этот день символизирует крепость и благородство ваших отношений, как драгоценный гранат, который объединяет в себе силу и красоту.

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