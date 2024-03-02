Диакаби получил тяжелую травму в матче с «Реалом» – Тчуамени упал на его колено. Защитника «Валенсии» увезли со стадиона на скорой

На 87-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги (2:2) Орельен Тчуамени в борьбе за подбор мяча с Диего Лопесом упал на колено Диакаби, в результате чего нога защитника «Валенсии» изогнулась под неестественным углом.
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