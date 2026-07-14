Украинский рэпер оказался причастен к организации атаки дронов в Подмосковье Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, более известный как Киевстонер, участвовал .
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Украинский рэпер оказался причастен к организации атаки дронов в Подмосковье Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, более известный как Киевстонер, участвовал .
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