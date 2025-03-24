Вчера произошло с одной стороны безпрецедентное, а с другой стороны очень даже прецедентное событие: широко известный в узких кругах персонаж - певец ротом с резинкой и в панамке, пан Аким Апачёв - незаконно приехал в недавно освобождённую Суджу и в Великий пост изгадил стены, которые не успели изгадить украинские оккупанты, непотребными матёрными надписями.
Так кто же крышует околовоенных паразитов?
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Что за мерзкая статья. Просто феерический поток навоза. При этом по именам названы только мертвые. Возможно, автор опасается схлопотать по лицу от живых, за свой грязный язык. Кто крышует авторов подобных статей?
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