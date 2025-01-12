Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 765 подписчиков

На встрече Путина и Трампа будет так: раскрываем закулисье грядущего саммита

На встрече Путина и Трампа будет так: раскрываем закулисье грядущего саммита

МК Трамп-разрушитель: президент США задал Европе трепку в стиле Путина Тыква, которую люди с хлебным мякишем в голове назвали каретой, рассказывали о ее прекрасных ходовых качествах, велели всем считать каретой, а несогласных объявили дикарями из джунглей и орками, опять становится тыквой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх