На встрече Путина и Трампа будет так: раскрываем закулисье грядущего саммита

МК Трамп-разрушитель: президент США задал Европе трепку в стиле Путина Тыква, которую люди с хлебным мякишем в голове назвали каретой, рассказывали о ее прекрасных ходовых качествах, велели всем считать каретой, а несогласных объявили дикарями из джунглей и орками, опять становится тыквой.