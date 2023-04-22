15 человек, у которых все сложилось не так, как хотелось бы

Во вступлении к этой подборке сразу хочется спросить: "Как проходит ваш день?". Возможно, все складывается лучше не придумаешь, а может вам кажется что что-то идет не по плану? Если вы выбрали второй вариант, то эти фото будут как нельзя кстати.