Ивановские десантники на танке Т-90М уничтожили опорпункты ВСУ в Часов Яре

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 22 августа в Минобороны РФ, показав фрагмент боевой работы танкистов.
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