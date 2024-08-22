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Ивановские десантники на танке Т-90М уничтожили опорпункты ВСУ в Часов Яре

Ивановские десантники на танке Т-90М уничтожили опорпункты ВСУ в Часов Яре

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 22 августа в Минобороны РФ, показав фрагмент боевой работы танкистов.

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