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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Облак после победы над «Интером»: «В серии пенальти есть доля везения. Если исполнить идеально, отразить удар невозможно» 

Вратарь «Атлетико» отбил два удара в послематчевой серии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Я всегда говорю, что в серии пенальти есть доля везения, потому что ты должен выбрать правильный угол.

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