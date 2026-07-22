АЗС, у нас отмена

Очереди на автозаправочных станциях, к сожалению, стали реальностью последних дней. И, опять же, к сожалению, обозначился неприятный тренд, когда вследствие этого водители получают штрафы с камер фотовидеофиксации за остановку в неположенном месте.
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