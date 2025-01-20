Врач Кондрахин: отказ от сахара на три недели улучшит работу мозга

Быстрые углеводы организму не нужны. Если отказаться от сахара, то через три недели мозг будет работать лучше, заявил врач, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.
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