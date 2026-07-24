В Кемеровской области - Кузбассе полицейские задержали водителя-бесправника, который сбил подростка на питбайке и скрылся

23 июля около 00:30 в дежурную часть отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что на улице Линейной разъезда Буреничево в районе поселка Ясногорский автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с мотоциклом и скрылся.