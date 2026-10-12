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Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября

Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября

После бурного конца прошедшей недели, освещавшегося в многочисленных публикациях субботы и воскресенья, утро понедельника вызывает ощущение некоторого затишья перед бурей.

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