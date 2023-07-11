Сегмент ИЖС, часть I: собственный дом — какой и на какие деньги

Сегмент индивидуального жилищного строительства набирает обороты. Россияне отдают предпочтение разным метражам и технологиям, собираются вести строительство самостоятельно или с привлечением профессионалов, но в любом случае в большинстве своем хотят жить в частных домах, в которые с удовольствием переехали бы из многоэтажекВ принципе, все последнее время разговоры о положении дел в сфере индивидуального жилищного строительства сводятся к одной ключевой фразе: пока сегмент растет темпами, опережающими самые смелые прогнозы, и надо всяческими способами помогать ему и дальше расти, чтобы ИЖС по-прежнему составляло минимум половину ежегодного ввода жилья в стране.