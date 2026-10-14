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Аргументы недели

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Российскому рынку труда потребуется 12 млн россиян до 2032 года

Российскому рынку труда потребуется 12 млн россиян до 2032 года

До конца 2032 года трудовому рынку России потребуется около 12 млн человек для того, чтобы заполнить новые рабочие места и заменить людей, уходящих на пенсию.

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