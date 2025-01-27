Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин вступил в схватку за Трампа: что скрывается за внезапным подчеркнутым миролюбием Кремля

Путин вступил в схватку за Трампа: что скрывается за внезапным подчеркнутым миролюбием Кремля

  С волками жить – по-волчьи выть. Главным волком – или, как говорил Путин, «товарищем волком» - мировой политики сейчас, как известно, является Дональд Трамп, политик, который ведет себя по отношению к прочим международным игрокам по принципу «упал – отжался».

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
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10 час.
СХ
Сергей Храмов
Путин играет в 100 клеточные шахматы, а Трамп играет в шашки по Чапаеву щелчками по шашкам.. РВСН.
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9 час.

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