Подполье сообщило о поражении ракетами военных заводов в Киеве и Харькове

В Харькове, Киеве и Львове российские ракеты прилетели по военным объектам и расположению наемников. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, который цитирует данные своих товарищей из других украинских регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии