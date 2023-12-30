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Газета.ру

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Подполье сообщило о поражении ракетами военных заводов в Киеве и Харькове

Подполье сообщило о поражении ракетами военных заводов в Киеве и Харькове

В Харькове, Киеве и Львове российские ракеты прилетели по военным объектам и расположению наемников. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, который цитирует данные своих товарищей из других украинских регионов.

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Валерий Ребров
Вопрос на засыпку автору а зачем фамилии писать подпольщиков?
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