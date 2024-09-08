Захарова объяснила стремление мира в БРИКС усталостью от похожих на маньяка США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие страны хотят присоединиться к БРИКС, поскольку устали от агрессивных действий Соединенных Штатов, похожих на "голливудского маньяка то с газонокосилкой, то с пилой".
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