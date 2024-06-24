Глава ГУР Украины оценил ситуацию на фронте

Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелой, заявил руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), 23 июня сообщает газета The Philadelphia Inquirer.
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