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Глава ГУР Украины оценил ситуацию на фронте

Глава ГУР Украины оценил ситуацию на фронте

Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелой, заявил руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), 23 июня сообщает газета The Philadelphia Inquirer.

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