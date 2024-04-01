Юные смоляне смогут пройти осмотр у специалистов областной детской клинической больницы

В апреле выезд врачей планируется в 4 населенных пункта региона. В ближайший месяц специалисты передвижного лечебно-профилактического модуля СОДКБ посетят несколько районов Смоленской области, среди них: 03.
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