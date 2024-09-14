Списали деньги и вернули товар: клиенты Wildberries пожаловались на крупный сбой

Пользователи сообщили о сбое в работе Wildberries, следует из данных Downdetector. В отзывах они пишут, что некоторые заказы были отправлены на возврат, включая те, у которых еще не истек срок хранения, а деньги за это списывали с покупателей.
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