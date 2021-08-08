Газпром продолжает снижать прокачку газа через Ямал-Европа после пожара на заводе в ЯНАО

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.