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Газпром продолжает снижать прокачку газа через Ямал-Европа после пожара на заводе в ЯНАО

Газпром продолжает снижать прокачку газа через Ямал-Европа после пожара на заводе в ЯНАО

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

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