´Обучение представителей субъектов профилактики требованиям алгоритму изучения критериев и признаков небезопасных условий про...

´Обучение представителей субъектов профилактики требованиям алгоритму изучения критериев и признаков небезопасных условий проживания граждан в жилищном фонде´В Государственном учреждении образования было организовано мероприятие для представителей субъектов профилактики с целью обучения требованиям алгоритму изучения критериев и признаков небезопас .